İstanbul Üniversitesi, 2017 yılında bin 217 Suriyeli üniversite öğrencisine ev sahipliği yaptı. Bu doğrultuda Suriyeli gençlerin aldığı eğitimin öneminin bilincinde olan İstanbul Üniversitesi, WESREF-IU Projesi ile Suriyeli gençlerin gerek Türkiye’de, gerekse Suriye’de yükseköğretime katılımlarının, akademik gelişimlerinin ve uyum süreçlerinin desteklenmesini hedefliyor.

Toplumsal sorumluluk bilinci ile toplum ve akademi arasındaki bilgi paylaşımını ve iş birliğini destekleyen bu proje, mülteci gençlerin güçlendirilmesi, yükseköğretim kurumlarının bu gençlerin farklı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kapasitelerinin arttırılması ile yeni politika ve süreçlerin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. İstanbul Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje ekibinde Prof. Dr. Yeşer Yeşim Özer Yürür, Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu, Prof. Dr. Ergun Yolcu, Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Dr. Ceren Ark, Dr. Metin Ünver, Zeynep Özde Ateşok, Dr. Mehmet Ali Ertürk, Senem Ay Tunaboylu ve Gözde Demirel yer aldı.

WESREF-IU Projesi ilk toplantısı ile çalışmalara başladı

‘Suriyeli Mültecilerin İstanbul Üniversitesi’ne Kabulü: Kapasite ve Bilgi Artırımı’ WESREF-IU Proje ekibi ilk toplantısını İstanbul Üniversitesi’nde yaptı. Toplantıda idari ve akademik personelin farkındalığının arttırılmasının yanı sıra Suriyeli öğrenci ve araştırmacılara yönelik destek mekanizmaları geliştirilmesi, eğitimler, iyi uygulama örneklerinin tespiti ve paylaşımı yolu ile Suriyeli öğrencilerin yükseköğretime katılımının artırılması yönünde görüşmeler yapıldığı kaydedildi.