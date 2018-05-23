İstanbul Valiliğinden şehit ve gazi ailelerine iftar

İftar programında konuşan Vali Şahin, “Biz şehit aileleri ve gazilerimizle bir arada olduğumuz günü kazançlı gün olarak görüyoruz. Kendimizi daha mutlu akdediyoruz. Çünkü sizler gerçekten bir arada olunacak, bir arada olunduğunda da şeref duyulacak insanlarsınız” dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, şehit yakınlarına Beyoğlu Gümüşsuyu’nda bulunan bir otelde iftar yemeği verdi. İstanbul’un 39 ilçesinden şehit yakını ve gazilerin katıldığı iftar programına Vali Şahin’in yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Program öncesi Vali Şahin masaları dolaşarak şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

“Şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte olduğumuz günü kazançlı görüyoruz”

İftar programında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Biz şehit aileleri ve gazilerimizle bir arada olduğumuz günü kazançlı gün olarak görüyoruz. Kendimizi daha mutlu akdediyoruz. Çünkü sizler gerçekten bir arada olunacak, bir arada olunduğunda da şeref duyulacak insanlarsınız. Sizler bu memlekete, bu millete, bu ülkeye, bu bayrağa en kıymetli varlıklarınızı canlarınızı ve kanlarınızı feda ettiniz. Sizlerin hizmetinde olup sizlerle birlikte olmak, sizlerle aynı masada bir lokmayı paylaşmak bizim için bir onur vesilesidir. Teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Gönül ister ki İstanbul’daki bütün şehit ailelerimizle, bütün gazilerimizle bir arada olalım. Bir sofrayı aynı anda paylaşalım. Ama fiziki şartlar buna çok elverişli değil. İlçelerimizden şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi sırayla almaya çalışıyoruz. Kaymakamlarımız ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün ilçelerdeki birimleri sizin problemlerinizle yakından ilgilenmekle görevliler. Bunu görev aşkı ile yapıyorlar. Arada aksayan eksik kalan yön olursa bizleri haberdar edin. Bizler o eksikleri tamamlayıp, aksaklıkları düzeltelim. Çünkü sizler için ne yapılsa azdır. Hamdolsun milletimiz ve devletimiz bütün imkanları sizler için seferber ediyor ve etmeye de gayret gösteriyor. Her geçen gün yeni bir imkan, yeni bir hak sizi ferahlatıp daha mutlu kılacak. Biliyoruz ki bütün bunlar sizin fedakarlığınızın karşılığı değil. Biz devlet olarak millet olarak biz sizin yanınızdayız. Biz sizin emrinizdeyiz. Biz sizinle beraberiz. Gönlümüzde, kalbimizde sizinle beraberdir” dedi.

“Milletin her bir ferdi gerektiğinde şehit ve gazi olmaktan geri durmamıştır”

Türkiye’nin stratejik konumundan bahseden Vali Şahin, “Bu ülke bu millet tabii ki bir daha şehit acısı yaşamasın. Gazilerimiz bir daha olmasın. Ama şunu da biliyoruz ki, bu vatanın, bu toprakların kuruluşundan beri hep bir mücadele içerisinde olduk. Bulunduğumuz konum çok değerli, çok önemli ve stratejik bir konum. Buraya göz dikenler çok fazla oluyor. Tarih boyunca böyle olmuş bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Burada ayakta kalmanın ekonomik ya da başka hiç bir bedeli yok. Bedeli sadece ve sadece mücadele etmek. Gerektiğinde bu mücadele sırasında şehit olmak, gazi olmaktır. Biz biliyoruz ki bu milletin her bir ferdi gerektiğinde şehit olmaktan, gazi olmaktan bir an bile geri durmamıştır, durmayacaktır. Bugün bu rütbe, bu unvan, bu övünç sizlere nasip oldu. Yarın inşallah böyle bir şey ihtiyaç olduğunda, vatan ve bayrak bizden böyle bir fedakarlık beklediğin de bir diğerlerimize bu görev gelecektir. O şeref nöbeti bizlere gelecektir” diye konuştu