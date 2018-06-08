İstanbul Valisi Şahin: ”İmar barışı müracaatlarını almaya başladılar”

İstanbul’da 36 ayrı noktada ve ilçede imar barışından istifade etmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere bürolar oluşturuldu" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sultanbeyli Nene Hatun İlkokulunda 2017-2018 eğitim öğretim yılı II. dönem kapanış programına katıldı. Program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Şahin, imar barışı müracaatlarının 39 ilçede başladığını söyledi. Vali Şahin, “İmar barışı müracaatlarını almaya başladılar. İstanbul’da da 36 ayrı noktada ve ilçede imar barışından istifade etmek isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzere bürolar oluşturuldu. 3 ilçemizde henüz alt yapı bugüne yetişmediği için açılmadı ama onlar da Pazartesi hizmete girecek. Dolayısı ile bizim 39 ilçemizde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün koordinesinde bürolar vatandaşımıza yardımcı olacaklar. Burada e-devlet portalından bütün vatandaşlarımız kendi başlarına bu müracaatı yapabilirler ama orada ben bu işi tek başıma yapmayayım diyen vatandaşlarımıza da 39 ayrı noktada biz yardımcı olacağız. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımız müracaatlarını yapar” dedi.