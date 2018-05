İstanbul Valisi Şahin muhtarlarla seçim güvenliğini konuştu

Vali Şahin, seçim güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların iradesini sandığa rahat bir ortamda yansıtabilmesi için tüm önlemlerin alındığını belirtti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin muhtarlarla seçim öncesinde Florya’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Seçimler öncesinde valilik olarak her türlü tedbirin alındığını belirten Vali Şahin, “Vatandaşın kendi hür iradesinin sandığa en kolay şekilde yansıyabilmesi için hepimiz görev yapacağız. Seçim döneminin çok güvenli şekilde yürütülmesi hiçbir tesir altında baskı altında kalmadan iradesini sandığa yansıtabilmesi için biz yasal olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmak durumundayız. Muhtarlarımıza da görevler düşüyor bunlara öncelikle dikkat etmek bunun için de bunların ne olduğunu bilmek durumundayız. Bunun için de zaman zaman yapılacak toplantılarda, eğitimlerde sizlerin biraz daha dikkatli olması olmanız önem arz ediyor. Bilirsek doğru iş yaparız ve yanlış iş yapmayız. Bu konular da bizim arkadaşlarımızla da doğrudan temas kurabilirsiniz bütün kaymakamlıklarımızda seçim ile ilgili birimlerimiz olacak seçim koordinasyon merkezi gibi. Ya da ilçe seçim kurulları var oralardan da bilgi alabilirsiniz. Temennimiz hiç yanlış yapılmadan bu seçim döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilmesidir. Biz valilik olarak bu konu da her türlü tedbirimizi aldık” dedi.

"Günübirlik evlere karşı dikkatli olunmalı"

Vali Şahin konuşmasında günübirlik evlerle ilgili sorunlara da dikkat çekerek, “Günübirlik evler bizim açımızdan önem arz ediyor. Bu evlerde etrafınızda daha fazla dikkat etmenizi bekliyoruz. Bu konuda bizim de ekiplerimiz var zaman zaman çıkarak denetim gerçekleştiriyorlar. Ciddi denetimler yapıldı, cezalar yazıldı ama bu henüz sıfırlanmış değil. Bunun hem sosyal hem ekonomik hem güvenlik hem de ahlaki erozyon bakımından ciddi takip edilmesi gerekiyor. Orada da hep birlikte hareket edersek şehrimiz rahat yaşanabilir hale gelir” dedi.

"Okul yapmak için ödenek var arsa yok"

Vali Şahin yeni gelişen mahallelerde okul sıkıntısını çektiklerini, ödeneğin olduğunu ancak arsa bulamadıklarını belirterek, “Birtakım mahallelerimizde okul sıkıntısı çekiyoruz. Bu okulları yapma konusunda ödenek açısından kaynak sıkıntımız yok ancak arsa bulmakta problemlerimiz var. Arsa bulma konusunda belediyelerimiz bize yardımcı oluyorlar gayret ediyorlar. Ancak sizlerde eğer yardımcı olursanız belediyelerimiz ve Büyükşehrimizle beraber çalışır ve o bilgileri bize çabuk ulaştırırsanız okul sıkıntısını da çözmüş oluruz" diye konuştu.