"Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" diyerek her yıl dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşılan Türk Kızılayı Vekâletle Kurban Bağışı Kampanyası bağış bedelleri Genel Başkan Dr. Kerem Kınık tarafından açıklanırken; Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, bu yıl da çalışmalarına hızlı başladı. Şube Başkanı İlhami Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin’i makamında ziyaret ederek, vekâletle kurban bağışı kampanyası ile ilgili bilgi verdi. Vali Şahin, yurt içi kurban kesimi için vekâlet vererek, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi’ne destek oldu.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, “İyilikte yarıştığımız çalışmalarımızdan biri daha başladı. 40 ülkede milyonlarca muhtaç insana ulaştığımız vekâletle kurban bağışı bedeli bu yıl; yurt dışı 590 Lira, yurt içi ise 750 Lira oldu. Sayın Valimizin bugün yaptığı bağış birçok kişiye örnek olacak ve iyilik için yaptığımız yarışta daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacağız” dedi.