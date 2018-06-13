İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Uysal’dan UBER açıklaması

Vali Şahin, yaptığı açıklamada," 2018 yılı başından bugüne kadar denetlemelerde 10 bin 213 araca 30 milyon 200 bin lira ceza verildi"derken, İBB Başkanı Uysal, "Turizm taşıma belgesi ile UBER taşımacılığı tespit edildiği anda belgesi iptal edilecek"dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi’de Cebeci Taşocakları İyileştirme Projesi Tanıtım töreni öncesinde basın mensuplarının UBER ve bayram tedbirleri ile ilgili sorularını cevapladı. Vali Şahin, "Bu konu son düzenlemeyle açıklama kavuştu. Belgesiz taşımacılıkla ilgili biz de mevzuatla ilgili denetimlerimizi arttırdık. Daha önce de denetimlere devam ediyorduk. 2018 yılı başından bugüne kadar Denetlemelerde 10 bin 213 araca 30 milyon 200 bin lira civarında ceza taahhuk ettirildi. Mevzuatın vermiş olduğu yetkileri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sahada bütün arkadaşlarımız denetimde. Turizm belgesi ile taşıyanlar dahil olmak üzere "korsan" denilen vatandaş arasında belgesiz, yetkisiz taşımacılığın tüm çeşitleriyle mücadele yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Uysal ise UBER ile ilgili olarak, "UKOME olarak aldığımız bir karar vardı. Turizm belgesi olan araçların korsan taksi, UBER taşımacılığına yönelirse belgelerinin iptal edilmesiyle ilgili bir kararımız vardı. 7 yolcu ve 12 saat öncesinden bunun bildirim şartını UKOME’den görüşülmüştü. Turizmciler ise "Ola ki yedinin altında bir aile gelse onları alamayacak mıyız"dediler. Bu durumda sıkıntı olacak bir durumdu. Öyle olunca yedi sayısının kaldırdık. 12 saat şartı ise İstanbul özellikle turizm açısında çok hareketli. Turist üç saat öncesinden karar verdi. Bir saatlik mesafeden geldi diyelim. Böyle bir durumda gidip havalimanından alınamayacak mı? Son aldığımız bu karar "UBER’e tekrar yol açıldı "gibi algılanmasın. Turizm taşıma belgesi ile UBER taşımacılığı tespit edildiği anda belgeleri iptal edilecek. Sadece turizmcilerini yaşamış olduğu sıkıntıları giderme adına orada sayı ve saat konusunda sınırlamaları kaldırmış olduk. Turizm taşıma belgesi UBER taşıma korsan taşımaya müsaade edilmeyecek. Turizm taşıma belgesi varsa sadece bunu yapacak" dedi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin bayram tedbirlerini de açıklayarak, "Bayramını tebrik ediyorum. Ramazan bayarım yönelik olarak her türlü tedbirleri aldık. Deniz, hava, kara ulaşımında yapıldığı noktalarda ek tedbirler aldık. Trafik ile ilgili ek tedbirler aldık. Hastaneler başta olmak üzere hizmet alanlarında da ek tedbirler aldık. En büyük isteğimiz vatandaşlarımızın sevdikleriyle bayramlarını huzurlu bir şekilde kutlamaları" dedi.

AK Parti’nin Büyük İstanbul Mitingi ile ilgili alınan tedbirleri de açıklayan Vali Şahin; "İstanbul’da çok sayıda miting oldu. O konuda tedbir alma tecrübemiz var. Seçim atmosferi içerisindeyiz. Duruma kalabalığa göre, talebe göre tedbirlerimizi geliştirebiliyoruz. Seçim atmosferi de huzurlu bir şekilde geçiyor bir kaç ufak olayın dışında. Amacımız vatandaşlarımızın en ufak rahatsızlık duymadan seçim atmosferini yaşaması ,özgür iradeleri hiç bir baskıya uğramadan sandığa yansıtmalarıdır" dedi.