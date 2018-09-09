İstanbul ve Antalya havalimanları Ağustos’ta yüksekten uçtu

Turizmin merkezi konumundaki charter uçuşlarda yüzde 21 artış gösteren Antalya Havalimanı ise bu alanda Avrupa’nın zirvesine yükseldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (HDMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’ndeki Ağustos ayı uçuş rakamlarını sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurdu. Buna göre İstanbul Atatürk ile Antalya Havalimanları açıklanan verilerde dikkat çekti.

Atatürk Havalimanı günlük ortalama 583,7 kalkışla üçüncü sırada

Türkiye’nin en yoğun havalimanı konumunda bulunan Atatürk Havalimanı’nın Ağustos ayı istatistiklerini paylaşan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Ağustos ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Atatürk Havalimanı günlük ortalama 583,7 kalkışla üçüncü sırada yer aldı. Ağustos ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde kalkış trafiği en yoğun havalimanı sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 680,5 trafikle dördüncü sırada yer aldı. Ağustos sonu itibariyle İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki trafikte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artış gerçekleşti” değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Havalimanı’nda Charter uçuşları yüzde 21 arttı

Açıklanan verilerde dikkat çeken bir diğer havalimanı Antalya Havalimanı oldu. Ağustos ayında milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya Havalimanı’nda charter olarak tabir edilen tarifesiz uçuşlardaki artış dikkat çekti. Charter uçuşlardaki yüzde 21’lik artış turizmin merkezindeki havalimanını Avrupa’nın zirvesine taşıdı. Verileri paylaşan Funda Ocak, “Ağustos ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde charter uçuşlarda Antalya Havalimanı günlük ortalama 153.6 kalkışla ilk sırada yer aldı. Charter uçuşlarda Ağustos sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış gerçekleşen Antalya Havalimanı’nda, ikinci sıradaki Burgaz Havalimanı’nın yaklaşık 4 katı charter uçuş gerçekleşti” dedi.

Türkiye genelindeki uçuş rakamları arttı

Rapora göre, Türkiye’de Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında ise yüzde 8,5, kalkan uçak sayısında yüzde 8,6, transit üst geçişlerde yüzde 12,6 artış görüldü. Genel artış oranı ise yüzde 6,4 oldu.