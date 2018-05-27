İstanbul yeni havalimanı 26 şeritli yollarla çevrilecek

Yeni havalimanına ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan çalışmalar sonucunda havalimanı çevresinde toplamda 26 şeritli yolların olacağını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Anadolu ve Avrupa tarafındaki devamı olan Kuzey Marmara Otoyolu projesinin yapım çalışmalarını inceledi. Bakan Arslan, tüm kısımları tamamlandığında İstanbul’un şehir içi trafiğini rahatlatması beklenen Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) inşaatının son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun üçüncü havalimanı bağlantısındaki şantiyede kameraların karşısına geçen Bakan Arslan, projelerde gelinen son noktaları gazetecilerle paylaştı. Yeni havalimanında ilerlemenin yüzde 90’ın üzerine çıktığını açıklayan Bakan Arslan, “29 Ekim 2018 tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla resmi olarak açılışını yapacağız. Ondan sonraki 2 günlük periyotta da Atatürk Havalimanı’ndan hizmet veren bütün havayolu şirketleri etap etap kaydırılmış olacak. İstanbul’a gelen ve İstanbul’dan giden misafirlerimiz yeni havalimanına kısa sürede erişebilsinler, sıkıntı yaşamasınlar diye havalimanının yanı sıra yollarda da hummalı bir çalışma yapıyoruz. Sahada yoğun siyasi faaliyet yürütmekle birlikte bir taraftan bakanlık olarak yapmamız gereken işleri de titizlikle takip ediyoruz. Nitekim bugün ki çalışmamız da bunun bir göstergesi” dedi.

“Projelerin toplam bedeli 1 buçuk milyar TL”

Bakan Arslan Kuzey Marmara Otoyolu’nun ilerleyişi hakkında da rakamsal bilgiler verdi. TEM’e ve E-5 bağlantılı Kuzey Marmara Otoyolu ile şehir merkezine ulaşımı kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydeden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “Yeni havalimanımızın İstanbul bağlantıları çerçevesinde bulunduğumuz şantiye özellikle yeni havalimanı-Hasdal bağlantısının yapıldığı D-20 projemizin doğu aksı. Bu proje kapsamında biz 3 gidiş 3 geliş olarak 14 km’lik gövdeyi geçen yılsonu itibariyle hizmete sunmuştuk ve mevcut Çatalca’ya giden yolun bağlantısını da sağlamıştık. Ancak şimdi bulunduğumuz noktada hem 14 km’lik ana gövde hem 5.5 km’lik 2 gidiş 2 geliş olmak üzere yan yollar hem de 16 km’lik köprülü kavşak bağlantılarımız ve bunun yanı sıra 6 adet köprülü kavşağımızı da çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında 30 milyon metreküp kazı yapılmış olacak. 6 bin 418 metrelik toplam 13 adet viyadük bitirilmiş olacak. Yaklaşık bin 481 metrelik 12 adet büyük sanat yapısını tamamlamış olacağız. Birçok kuru menfezimiz olduğu gibi 1 milyon 370 ton da soğuk ve sıcak asfalt karışımı kullanılmış olacak. Az önce saydığım projelerin tamamının toplam bedeli 1 buçuk milyar TL. Amacımız, yeni havalimanımızın şehir merkezine bağlantılarını kolaylaştırmak. Bu projenin tamamı bu sene Ağustos ayı içerisinde bitmiş olacak. Şu anki ilerlememiz yüzde 80 mertebesinde. Aynı zamanda havalimanımızı Çatalca istikametinde, Çatalca çevre yolu da dahil olmak üzere Büyükçekmece’ye, TEM’e ve E-5’e bağlayacak şekilde 3 gidiş 3 geliş çalışmalarımız devam ediyor. Oradaki ilerlememiz de yüzde 70 mertebelerinde. Üçüncü projemiz ise hepinizin malumu Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu’nun ilk etabıyla birlikte Odayeri’ne kadar geliyor. Biz Odayeri’nden havalimanına kadar olan 6 km’lik Kuzey Marmara Otoyolu’nun ilk etabını da bitirmiş olacağız. 4 gidiş 4 geliş otoyol, 4 gidiş 4 geliş yan yol olmak üzere 6 km’yi daha bitirerek havalimanı açıldığında Kuzey Marmara Otoyolu’nu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Odayeri üzerinden Mahmutbey’e, TEM’e ve E-5’e bağlantısını da oluşturmuş olacağız. Böylece üçüncü bir aksı daha Ekim ayı itibariyle bitirmiş olacağız” diye konuştu.

“Üstten baktığınız zaman havalimanının yanında 26 şeritli yollar göreceksiniz”

Havalimanı ve otoyol projelerinin planlanan tarihlerde hizmete girmesi konusunda hiçbir aksaklığın yaşanmadığını da ifade eden Bakan Arslan, “Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu bağlantılar çerçevesinde üstten baktığınızda havalimanının yanında 26 şeritli yollar görebileceksiniz. Gerek anayol gerek yan yollar dahil olmak üzere 26 şerit. Bu kadar önemli, büyük havalimanını yapıyorken ve bu havalimanına başlangıçta 90 milyon yolcuyu getirip götürmeyi hedefliyorken bu kadar yol ihtiyacımız olacağına hiç kimsenin şüphesi yok. Ülkemiz için çok önemli olan, dünya sivil havacılığı için çok önemli olan İstanbul yeni havalimanının 29 Ekim 2018’de hizmete girmesiyle ilgili en ufak bir eksikliğimiz en ufak bir aksaklığımız yok. Her türlü hazırlığı yaptık. Karayolları çalışmalarımız da istediğimiz gibi ilerlemekte” dedi.