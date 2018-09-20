İstanbul Yeni Havalimanı pistinde birbirinden hızlı 7 araç aynı anda yarıştı

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı unvanına sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın en büyük uçak pistlerinden birinde, birbirinden hızlı 7 araç aynı anda yarıştı. Yarış sonunda heyecanını belirten Kenan Sofuoğlu “Unutulmaz bir yarış oldu. Red Bull Formula 1 yarış aracından Solo Türk F16'ya kadar birçok yeni nesil araç birbiriyle yarıştı. Ben de motosikletimle ile bu şahane mücadeleye dahil oldum.

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı unvanına sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın en büyük uçak pistlerinden birinde, birbirinden hızlı 7 araç aynı anda yarıştı ve ortaya inanılmaz görüntüler çıktı. Dünyanın en hızlı otomobillerinden Red Bull Racing Formula 1 yarış aracından Solo Türk F16'ya özel jet Challenger 605, Aston Martin: The New Vantage, Lotus Evora 410 ve Kawasaki H2R'den Tesla PL 1000DL'ye kadar 7 sıradışı araç, çeyrek mil boyunca birbiriyle yarıştı. Tarihi anlarda motosikleti Kenan Sofuoğlu, Tesla'yı ünlü sürücü Emma Kimilainen, Red Bull Racing Formula 1 aracını ise takımın test pilotlarından Jake Dennis kullandı.

Araçlar ve pilotları, 38 gün sonra uçaklar dışında hiçbir aracın kullanamayacağı pistler ve hava sahasında yarışarak bir ilke imza atmış oldu. Yarışı 9.43 saniyede tamamlayan Kenan Sofuoğlu Red Bull Racing Formula 1 aracına 0.04 saniye fark atarak bu özel yarışın galibi oldu.

Yarış sonunda heyecanını belirten Kenan Sofuoğlu “Unutulmaz bir yarış oldu. Red Bull Formula 1 yarış aracından Solo Türk F16'ya kadar birçok yeni nesil araç birbiriyle yarıştı. Ben de motosikletimle ile bu şahane mücadeleye dahil oldum. Böylesine sıra dışı bir yarışı da kazanmak paha biçilemez. Bu yarışın çok büyük yankı uyandıracağına eminim. Böyle işler devam etmeli. Hayalimdi ve çok güzel oldu. Gerçekten harika bir iş çıkardık” dedi.