İstanbul Yeni Havalimanı'nda 9 bin kişi ve 10 uçakla 3 test yapılacak

Atatürk Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma sürecini anlatan ve toplamda 9 bin kişi ve 10 uçakla 3 test yapılacağını belirten İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, “En son testimiz 5 bin kişiyle yapılacak, 5 uçak gelecek, 11 Ekim civarında yapılacak bir test. Oradaki uygulamaları şirketler burada yapmaya çalışırlarsa ciddi anlamda sıkıntı yaşama ihtimalleri var. Kontrolü belli bir süre daha Atatürk Havalimanı'ndan sağlanacak” dedi.

İstanbul'un en temel ulaşım ağlarından biri olan Atatürk Havalimanı'nın ilk etabının 29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmasına günler kaldı. Türkiye'nin en önemli projelerinden olan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma süreci ise yeni havalimanında gerçekleştirilen toplantıyla anlatıldı. Toplantıda konuşan, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu ve İGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ile yetkililerin katıldığı toplantıyla Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması süreçleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.

“Oradaki uygulamaları burada yapmaya çalışırlarsa sıkıntı yaşama ihtimalleri var”

Açılış öncesi son çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu, “ Önümüzdeki 46 günde en önemli süreç havalimanının operasyona hazır olması ve transferi bu sadece belirli sayıda kurumun ukdesinde olan bir süreç değil. Biz burada İGA olarak 168 kişilik bir ekiple bu süreci sürdürüyoruz. Bunun yanında toplamda 200'e yakın paydaş var irili ufaklı, tabi bunların en büyüğü de Türk Hava Yolları ve TGS. Bugün geldiğimiz bu noktada artık son safhalarını tamamlıyoruz. 4 tane temel el kitabı oluşturduk. 380 tane de talimatı ekibim hazırladı. Bu dokümanların hazırlanmasının ardından biz ikinci faza geçtik. Atatürk Havalimanı'ndaki uygulamalarla buradaki uygulamalar arasında bazı farklılıklar olmak mecburiyetinde çünkü buranın alt yapısıyla Atatürk Havalimanı'nın alt yapısı çok farklı. Biz bir kere çok daha büyük bir havalimanıyız. Oradaki uygulamaları şirketler burada yapmaya çalışırlarsa ciddi anlamda sıkıntı yaşama ihtimalleri var. Bu güne kadar 28 bin adet sınıf eğitimi yapıldı. 29 bin kişiye saha eğitimi verildi. Deneme yapmak zorundasınız. Toplam 105 senaryo geliştirdik, kademe kademe hayata geçirdik. 46 tane senaryo hayata geçirildi. Testlerden önemli ölçüde başarı sağladık. Bugün itibariyle ilk entegre testimizi yapma konusunda hazırız. Entegre dediğimiz de şudur; terminale bin tane temsili yolcu getireceğiz. 750 tane de personel bir anlamda biz havalimanının simülasyonunu yapacağız. Tarihi 24 Eylül haftası olarak belirledik. Bu ilk denemede 2 tanede uçak havalimanımıza inecek. Bu uçakları Türk Hava Yolları sağladı. Uçakların gelmesindeki amacımız hava sahasındaki hareketin tam olarak test edilmesi” dedi.

“En son testimiz 5 bin kişiyle yapılacak 5 uçak gelecek”

Açılış öncesi gerçekleştirilecek testler hakkında bilgiler veren Samsunlu, "Yüzde yüz başarı çıkarsa bir şeyde hata var. Bir sonrakinde 3 bin kişi gelecek. 750 yerine bin kişi gelecek, 2 yerine 3 uçak gelecek. Bu ekimin ilk haftası içinde yapılacak. En son testimiz 5 bin kişiyle yapılacak 5 uçak gelecek. Bu da 11 Ekim civarında yapılacak bir test. Fiilen havalimanının her yeri kullanılacak. 11 milyon metrekarelik bir Atatürk Havalimanı'ndan 36 milyon metrekarelik İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk fazına geçiyoruz. Yani burada sistemler olarak en son teknolojiyle yapılmış bir bagaj sistemine geçiyoruz. Yer hizmetlerinin buna hazırlıklı olması lazım. Bu testlerin sonuçlarını görmek istiyoruz Parça parça baktığımız zaman sistemde bir sorun yok. Hava sahasında bugün itibariyle CAT-3 dediğimiz en zor hava şartlarında uçağın inmesini sağlayan sistemi kurmuş durumdayız. Sisli bir havada 50 metre yatay görüş 15 metre dikey görüş olduğu sürece uçağınızı bu havalimanına indireceksiniz. Bu sistemin testleri yapıldı Devlet Hava Meydanlarından onayı aldık” dedi.

“Kontrolü belli bir süre daha Atatürk Havalimanı'ndan sağlanacak”

İstanbul Yeni Havalimanı'nın kontrolü ile ilgili konuşan Samsunlu, “Hava sahasının kontrolü belli bir süre daha Atatürk Havalimanı'ndan sağlanacak. 10 kilometrenin altına indikten sonra bizim sahaya indirecekler. Bütün ekipmanı sahaya getirdik ya da yolda ekipmandan kastımız itfaiye, karla mücadele. Hedefimiz 12 Ekim haftası Sivil Havacılık'tan sertifikasyonumuzu almak, geçici kabul tutanağını imzalamak daha sonrasında 29 Ekimde de havalimanını açmak. 29 Ekim'de Cumhuriyetin 95'inci yılını kutlayacağız Türkiye çok gerçekten önemli bir hediyenin açılışını canlı canlı görecek. A-380'lerin bizim havalimanına inmesiyle ilgili hiçbir sorun yok. Bizim ayrıca Avrupa'dan bir denetimden geçmemiz ya da onlara bir şey kanıtlamamız gibi bir durum söz konusu değildir. Ortaklarımız rüzgar santrallerini satın aldılar. 2019 yılı başından itibariyle rüzgar santralleri buradan sökülecek” diye konuştu.

“ 31 Ekim saat 14.00'da buradan ilk uçak havalanacak"

Taşınma sürecinin işleyişi hakkında konuşan Samsunlu, "Taşınma süreci 29 Ekim'i 30 Ekim'e bağlayan gece saat 3'te başlayacak ve 45 saat devam edecek. 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece yarısı bitecek. Toplamda 14 bin adet ekipmanın taşınmasından bahsediyoruz. Yolların kapanması diye bir şey söz konusu değil. Bizim özellikle Basın Ekspress'te belirli şeritlerin bloke edilmesi talepleri var. 31 Ekim saat 14.00'da buradan ilk uçak havalanacak. Açıldıktan sonraki ilk 15 gün saat başına 60 hareket yapacağız. Açılışla ilgili 3 tane şirketle görüşmelerimiz devam ediyor. Dünyadan misafirlerimiz olacak” diye konuştu.

"Toplam çalışan sayısının 45-50 bin civarında olmasını bekliyoruz"

Yeni Havalimanına verilecek isimle ilgili soruyu cevaplandıran Samsunlu, ''İsim konusu, Yönetim Kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ile ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek. Otoparkla ilgili olarak ücret politikamızı belirlemedik mevcut tarifelerden çok uzaklaşmayacağımızı düşünüyorum. Toplam çalışan sayısının 45-50 bin civarında olmasını bekliyoruz. Açılışın ertelenmesi için şu ana kadar öngörmediğimiz bir şeyin gerçekleşmesi lazım. Bahsedilen tozun uçaklara zarar vereceği bir inşaat kalmayacak 29 Ekim'de burada. 15 dakikalık klip hazırlıyor, buda bizim 2015 yılından bu güne gelen kadar yaptığımız bütün gelişmeni bir belgeseli” dedi.