İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile TOFD arasında işbirliği

Ağaç Yaşken Eğilir Projesi'nin duyurulması amacıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yetkililerinin yanı sıra, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Toplantıda konuşan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) Müdürü ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İmer Okar, engelsiz üniversite kavramının adına yakışır bir şekilde engellilere yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Prof. Dr. Okar, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilecek “Ağaç Yaşken Eğilir” projesi ile gönüllülük esasını tüm üniversite öğrencilerine yaymayı hedeflediklerini anlattı.

TOFD Başkanı Ramazan Baş ise, daha önce de engellilere yönelik pek çok projede İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile ortaklaşa çalışma yaptıklarını hatırlatarak, “Uzun süredir hedeflediğimiz bir projemizi başta İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olmak üzere diğer üniversitelerimizle birlikte hayata geçireceğiz. Proje ile genç gönüllü üniversitelilerin sayısını artırmayı ve gönüllülük konusunda önce onlara eğitimler verip, sonra da o arkadaşlarımızın ihtiyacı olan STK'larda gönüllü destek vermelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Yapılan araştırmalara göre ülkedeki sivil toplum kuruluşlarında genç gönüllülük oranının yüzde 2-3 olduğunu ifade eden Baş, şöyle konuştu:

“Rakamlar Türkiye'deki gönüllülük oranının maalesef çok az olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizdeki gençlerin özellikle engellilerle ilgili sivil toplum kuruluşlarında daha duyarlı olmalarını, gönüllü ve katılımcı olmalarını istiyoruz. Biz de bu sayıyı artırmak için en çok sevdiğimiz üniversitelerden biri olan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile ve öğrenci arkadaşlarımızla bilgi paylaşımı yapmak için bir araya geldik. Ben inanıyorum ki gelecek sene bu sayının çok çok yukarılarda olduğunu göreceğiz. Böylece tüm Türkiye'de üniversiteli sivil toplum kuruluşlarına hazır uygulanmış bir projeyi teslim etmiş olacağız.”

“Öğrenciler her alanda gönüllü olabilirler”

Gönüllülerin pek çok alanda sivil toplum kuruluşlarına destek verebileceklerinin altını çizen Baş, şöyle devam etti:

“Gönüllülük faaliyeti yapan öğrenciler bizlere birçok anlamda destek verebilirler. Bu destek sanat, spor, bilişim, mimari ve hukuki konularda olabilir. Öğrencilerin bu konularda engeli olan, engeli aşmaya ihtiyacı olan insanlara destekleri oldukça önemlidir. Örneğin mimari yapıların standartlara uygun olmayan birçok yerde mimarlık fakültesi öğrencilerimizin bu konularda tespitler yapıp, yönetimlere bunu bizimle birlikte bildirebilirler. Ya da hukuk fakültesi öğrencileri bu engellerin ortadan kalkması için hukuki yasal araştırmalar yapıp desteklerini verebilirler.”

“Yılda 2 bin 500 kişi omurilik felçlisi oluyor”

TOFD Başkanı Ramazan Baş, özellikle trafik kazaları sonucu Türkiye'de ortalama 2 bin 500 civarında kişinin omurilik felçlisi olduğuna işaret ederek, “Yakın zamanda TBMM'den kazalarla ilgili caydırıcı olabilecek cezaların artırılmasını öngören bir yasa çıktı. Bunu tamamen destekliyoruz. Umarız bundan sonra ülkemizde trafik kazasından sonra omurilik felcine sebep olan sığ suya balıklama atlama, iş güvenliği olmayan yerde iş kazaları, yüksekten düşmeler, terör olan bölgelerde silahlı yaralanma gibi kazaların da önüne geçilir. Caydırıcı cezalarla bunları önlemek zor değildir” diye konuştu.

Toplantının ardından engellilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunlara görsel uygulamalarla dikkat çekildi.