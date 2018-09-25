“İstanbul'a Bir Bakış” sergisi sanatseverlerle buluştu

Beyoğlu'nda İspanya Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Cervantes Enstitüsü'nün “Akdeniz Evi İstanbul'da İspanyol Haftası” etkinlikleri kapsamında “İstanbul'a Bir Bakış” sergisinin açılışı yapıldı.

Beyoğlu Belediyesi, İspanya Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Cervantes Enstitüsü'nün “Akdeniz Evi İstanbul'da İspanyol Haftası” etkinlikleri kapsamında “İstanbul'a Bir Bakış” sergisinin açılışına ev sahipliği yaptı. Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda düzenlenen sergide İspanyol Sanatçı Jaume Marzal Canos, değişik ülkelerin insan portrelerini ve İstanbul'un tarihi yerlerinin resimlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Açılış sonrasında sanatseverler sergiyi gezerek eserleri inceledi.

“Özellikle İstanbul ile İspanyollar'ın ilişkisi de çok anlamlı”

Sergiyi gezen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İspanya ile Türkiye'nin bağlarının bu tür sanatsal etkinliklerle güçleneceğini belirterek, “İstanbul, Türkiye ve İspanya arasındaki ilişki çok eskiye dayanıyor. Özellikle İstanbul ile İspanyollar'ın ilişkisi de çok anlamlı. Tarihi ve kültürel bağlar gerçekten bu anlamda çok köklü. Sonuçta Akdeniz çanağında var olan kültürlerin de birbirine yakınlığını biliyoruz. İşte İspanyol sanatçı kendi gözünden dünyanın değişik portrelerini, insan figürlerini burada resmetmiş. Aynı zamanda İstanbul ile ilgili tarihi mekanları da resmetmiş. Bu iki ülkenin tarihi bağlarını güçlendirmek anlamında bu etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz” diye konuştu.

22 yağlı boya çalışmasından oluşan eserlerle sanatseverlere İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, eski Sulukule ve Fatih'ten kesitler sunulacak.