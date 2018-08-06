İstanbul’a yeni bir ağız ve diş sağlığı polikliniği

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı Dr. Özlem Filiz Bayar Başhekimliğinde açılan poliklinik hasta kabulüne başladı.

Yenilikleri yakından takip eden ağız ve diş sağlığı poliklinik merkezi zinciri olma vizyonuyla yola çıkan VIA Dental Clinic, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı Dr. Özlem Filiz Bayar Başhekimliğinde ve uzman diş hekimi kadrosuyla hasta kabulüne başladı. Resmi açılışı 4 Ağustos 2018 Cumartesi günü yapılan VIA Dental Clinic, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı Dr. Özlem Filiz Bayar Başhekimliğinde hasta kabulüne başladı. Kurdelasını Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay keserken, Sultangazi İlçe Müftüsü Abdullah Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ve iş insanları açılışa eşlik etti.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, teknolojik ekipmanlar ile donatılmış, modern mimari bakış açısıyla dizayn edilmiş ve uzman kadrosuyla hizmet verecek bu sağlık tesisinin Sultangazi ilçesinin değerini artıracağına vurgu yaptı.

VIA Dental Clinic ağız ve diş sağlığı polikliniği adına konuşma yapan Başhekim Dr. Özlem Filiz Bayar ise “Amacımız sadece yurtiçinde hizmet veren sağlık tesisi olmak değil kaliteli hizmet, uzmanlık ve fiyat konusunda ülkemizi tercih eden yurtdışı hastalarına da diş sağlığı hizmeti vermek stratejik planlarımız arasında. Bu önemli hedefin gerçekleşmesi için gerek duyulan birim ve altyapıları oluşturmaya başladık ve beklenen standartları sağlayarak bu konuda söz sahibi olmayı arzu ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada poliklinik, toplumda kabul görmüş diş hekimliği hizmetlerine ek olarak; ağız, diş ve çene cerrahisi, diş implantı, çocuk diş hekimliği, estetik diş hekimliği, ortodonti (Tel Tedavisi), çene ve eklemi hastalıkları ve tedavisi, 20’lik diş operasyonları gibi uzmanlık gerektiren alanlarda da hizmet verecek.