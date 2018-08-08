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08 Ağustos 2018 14:01

İstanbul’da 1 milyon dolarlık şantaj yapan kadın ve sevgilisi yakalandı

Irak uyruklu bir müteahhit 3 yıl boyunca birlikte olduğu kadından ayrılmak istedi.

İstanbul’da 1 milyon dolarlık şantaj yapan kadın ve sevgilisi yakalandı

08 Ağustos 2018 14:01

Bunun üzerine kadın ve sevgilisi iş adamını arayarak ilişki görüntülerini yayınlama tehdidiyle 1 milyon dolar istedi. İş adamının polise şikayette bulunması üzerine kadın ve sevgilisi Marmaris’te tatil yaparken yakalandı. Kadının telefonundan ise çok sayıda kişiyle birlikte olduğu cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıktı.


Irak’ta müteahhitlik yapan A.A.H. (52), Roa’a W. (28) ile 3 yıl boyunca birlikte oldu. Ancak aralarında yaşanan problemlerden dolayı iş adamı geçtiğimiz Haziran ayında kadından ayrılmak istedi. Adamın isteğini kabul etmeyen kadın, elinde birlikte olduklarına dair görüntüler olduğunu söyleyerek para istedi. Bunun üzerine iş adamı farklı tarihlerde 50 bin 500 dolar verdi. Para vermesinin ardından iş adamını tanımadığı bir kişi aradı ve elinde görüntüleri olduğunu söyleyerek 40 bin dolar istedi.



Yalnız gelmedin diyerek 1 milyon dolar istedi


Kadının İstanbul’da olduğunu öğrenen iş adamı, kardeşini şehre göndererek avukatıyla suç duyurusunda bulunmasını istedi. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. İş adamının kardeşiyle irtibata geçen polis, banka hesabına para gönderilmemesini ve buluşma ayarlaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine iş adamının kardeşi şahıslarla Mecidiyeköy’de bir AVM’de buluştu. Ancak şahıslar, iş adamının kardeşinin birkaç kişiyle gelmesi nedeniyle parayı almadan kaçtı. Randevu yerinden ayrılan kişi daha sonra tekrar arayarak, "Ben sana yalnız gel dedim. Sen adamlarınla gelmişsin. Çok öfkeliyim. Bana 1 milyon dolar vereceksin" diyerek telefonu kapattı.



Tatil yaparken yakalandılar


Araştırmaları derinleştiren polis, kadının ve sevgilisinin Marmaris’te bir otelde kaldıklarını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Muğla’ya giden polis ekipleri, ikisini birden otelden çıkarken gözaltına aldı. Yapılan aramada üzerlerinde iş adamını arayarak şantaj yaptıkları telefon da bulundu. Telefon incelemesinde Roa’a W.’nin çok sayıda erkekle birlikte olduğu cinsel içerikli görüntülere de ulaşıldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.




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