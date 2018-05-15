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15 Mayıs 2018 12:14

İstanbul’da 1 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul’da eski telefon rehberlerini kullanarak aradıkları 58 yaşlı insanı, “Ben senin yeğeninim, başım belada, paraya ihtiyacım var” diyerek 1 milyon lira dolandıran çete, özel harekat destekli düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından çökertildi.

İstanbul’da 1 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

15 Mayıs 2018 12:14

Operasyon anı ve dolandırıcılık anları ise kameralara yansıdı.


İstanbul’da geçtiğimiz Ağustos 2017 tarihinden Ocak 2018’e kadar bir çetenin yaşlı insanları telefonla arayarak dolandırıldığı yönünde ihbarlar gelmesi üzerine polis harekete geçti. Çete üyelerinin eski telefon rehberlerinden bularak aradığı 58 yaşlı insanı dolandırması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların Kadıköy ve Üsküdar’da gerçekleştirildiğini tespit etti.


“Ben senin yeğeninim” diyerek kandırdılar


Günde yaklaşık 200-300 kişi arayan ve bu şekilde yalnız yaşayan yaşlı insanları belirleyen çete, “Ben senin yeğeninin, başım belada para lazım” diyerek yaşlı insanları kandırdığı ortaya çıktı. Çetenin bu yöntemle yaklaşık olarak 1 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. Dolandırıcılık anları ise kameralara yansıdı.


Nefes kesen operasyon


Polis ekiplerini yaptığı derin çalışmalar sonucunda çete üyelerinin yerleri İstanbul ve Karabük’te tespit edildi. Polis ekiplerinin özel harekat polislerinin de desteğiyle 9 adrese eş zamanlı düzenledikleri operasyonda Mustafa D.(40) çete liderliğini yaptığı 9 şüpheli kıskıvrak yakalandı.


Şubeye götürülen şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen 4 bin dolar, 1 adet tabanca ve mermileri, 5 telefon rehberi, 40 adet hat ve 30 adet telefon ise şubede sergilendi.




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