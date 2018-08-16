İstanbul’da 1,5 milyon konut sigortasız

Büyük bir depremin beklendiği İstanbul’da ise 1,5 milyon konut sigortasız.

AFAD verilerine göre, 17 bin insanın hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depreminin yaşadığı 1999 yılında ülkemizde 8 bin 699 deprem olurken, 2018’in ilk 7 ayında irili ufaklı 13 bin 801 deprem meydana geldi. Büyük bir depremin beklendiği İstanbul’da ise 1,5 milyon konut sigortasız.

Türkiye’deki konutların yalnızca yüzde 48,7’sinin deprem sigortasına sahip olduğunun altını çizen Koalay.com Türkiye CEO’su Bradley Du Chenne, ’’Deprem konusuna maalesef acı hatıralara sahip olan Türkiye’de zorunlu olmasına rağmen 17,6 milyon konutun 9 milyonu hala sigortasız. Aylık ortalama 10 TL’ye yaptırılan DASK, olası bir zararda 170 bin TL’ye kadar ödeme yapabiliyor. Online olarak yalnızca birkaç basit adımda satın alınabilen DASK, yıkıma neden olan depremin hiç olmazsa maddi yükünü hafifletmek için geleceği düşünmemiz gerekiyor’’ dedi.

İstanbul’da 1,5 milyon konutun deprem sigortası yok

Online sigorta satış platformunun paylaştığı verilere göre; 2012 yılında ülkemizde toplam 16,3 milyon konutun yüzde 29,7’si sigortalıyken, 2018’de 17,6 milyon konutun yüzde 48,7’si sigortalandı. Böylece ülkemizde son 5 yılda sigortalılık oranı yüzde 19,2 artış gösterdi. Deprem sigortası olan konutların büyük bir atış görülmesine karşın 1.derece deprem kuşağında yer alan İstanbul’da, 1,5 milyondan fazla konutun sigortası bulunmuyor.

Deprem yaşayan illerde sigortalılık oranı ortalamanın üzerinde

Online sigorta satış platformu yine yaptığı analize göre; can ve mal kaybına neden olmuş deprem yaşayan illerde DASK oranı daha yüksek. Türkiye tarihinin en büyük depremine tanık olan Erzincan’da konutların yüzde 59’u sigortalı. Tekirdağ’da konutların yüzde 71’i, Bolu’da ise yüzde 79’u sigortalıyken, Çanakkale’de bu oran yüzde 61. 1999 depreminin etkilerini en çok hisseden illerden Sakarya’da yüzde 71, Kocaeli’de yüzde 57 ve Yalova’da konutların yüzde 76’sı deprem sigortasına sahip. Depremlerden en çok etkilenen Düzce yüzde 89 ile DASK’lı konut oranının en yüksek olduğu il olarak çıkıyor. Yakın zamanda büyük bir deprem yaşayan Van’da, DASK’lı konut oranı yalnızca yüzde 38. Ayrıca 1’inci derece deprem kuşağında yer almasına rağmen ülkemizde sigorta oranı en düşük 3 ilimiz yüzde 7,5 ile Şırnak, yüzde 8,3 ile Hakkari ve yüzde 17,8 ile Muş.