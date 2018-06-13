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13 Haziran 2018 22:58

İstanbul’da 154 farklı noktada Huzur Arife Uygulaması

İstanbul’da “Huzur Arife Uygulaması” kapsamında yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi 154 farklı noktada denetim yapıldı.

İstanbul’da 154 farklı noktada Huzur Arife Uygulaması

13 Haziran 2018 22:58


İstanbul genelinde Ramazan Bayramı öncesinde olası bir olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla “Huzur Arife Uygulaması” gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde kent genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde akşam saatlerinde 154 farklı noktada yapılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü, Özel Harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı. Ayrıca uygulamaya polis helikopteri de havadan destek sağladı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.




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