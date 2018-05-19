İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever de katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, Ulu Atatürk, Gençlik Marşı ve Denizde Akşam eserlerini seslendirdi.

Törende ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Vasip Şahin, Orgeneral Musa Avsever ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından verildi. Yarışmada birinci olan şiiri, ödül töreninden sonra Çevre Koleji öğrencisi Tuna Şendil okudu.

Programın en renkli anları gençlik ve spor temalı gösteriler oldu. Engelli sporcuların tekvando gösterisi, halk oyunları, Spor İstanbul Grubu’nun ’gençlik, dans ve spor’ temalı gösterisi büyük beğeni topladı.