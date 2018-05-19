Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 12:54

İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen törenle kutlandı.

İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19 Mayıs 2018 12:54


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever de katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Korosu, Ulu Atatürk, Gençlik Marşı ve Denizde Akşam eserlerini seslendirdi.


Törende ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Vasip Şahin, Orgeneral Musa Avsever ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından verildi. Yarışmada birinci olan şiiri, ödül töreninden sonra Çevre Koleji öğrencisi Tuna Şendil okudu.


Programın en renkli anları gençlik ve spor temalı gösteriler oldu. Engelli sporcuların tekvando gösterisi, halk oyunları, Spor İstanbul Grubu’nun ’gençlik, dans ve spor’ temalı gösterisi büyük beğeni topladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç