İstanbul’da 2 bin 237 kaçak kol saati ve güneş gözlüğü ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla getirilen ünlü çeşitli marka ve modelde saat ve güneş gözlüklerinin gizlendiği depoyu tespit etti. Kaçak ürünlerin Fatih’te bir depoya getirildiğinin belirlenmesi üzerine geçtiğimiz aylarda operasyon düzenleyen polis, kaçak ürünlerle ilgili depoda A.T. adlı bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan depoda, piyasaya sürülmek üzere hazır bekletilen 2 bin 237 kaçak kol saati ve kaçak güneş gözlükleri ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, gözaltına alınan A.T. adlı şüpheliye ise “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet”ten işlem yapıldı.