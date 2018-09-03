Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 12:46

İstanbul’da 2 bin 237 kaçak kol saati ve güneş gözlüğü ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı 2 bin 237 kol saati ve güneş gözlüğü ele geçirildi.

İstanbul’da 2 bin 237 kaçak kol saati ve güneş gözlüğü ele geçirildi

03 Eylül 2018 12:46


Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla getirilen ünlü çeşitli marka ve modelde saat ve güneş gözlüklerinin gizlendiği depoyu tespit etti. Kaçak ürünlerin Fatih’te bir depoya getirildiğinin belirlenmesi üzerine geçtiğimiz aylarda operasyon düzenleyen polis, kaçak ürünlerle ilgili depoda A.T. adlı bir şüpheliyi gözaltına aldı.


Baskın yapılan depoda, piyasaya sürülmek üzere hazır bekletilen 2 bin 237 kaçak kol saati ve kaçak güneş gözlükleri ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, gözaltına alınan A.T. adlı şüpheliye ise “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet”ten işlem yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç