Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 16:15

İstanbul’da 2 bin 480 polisle ‘Kurt Kapanı-22’ operasyonu

İstanbul’da 2 bin 480 polisin katılımıyla ’Kurt Kapanı-22’ operasyonu düzenlendi.

İstanbul’da 2 bin 480 polisle ‘Kurt Kapanı-22’ operasyonu

23 Ağustos 2018 16:15

Operasyon kapsamında İstanbul’un tüm giriş çıkış noktaları tutulurken, Taksim Meydanı’nda ve Kadıköy Bostancı İskelesi’nde yapılan uygulamada araç ve şahıslar didik didik arandı.


İstanbul polisi tarafından, İstanbul genelinde genel asayiş uygulaması başlatıldı. 2 bin 480 polisin görev aldığı ‘Kurt Kapanı-22’ operasyonu kapsamında İstanbul’un tüm giriş çıkış noktaları tutulurken, Taksim Meydanı’nda ve Kadıköy Bostancı İskelesi’nde araçlar durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği ‘İra’, Özel Harekat Polisi ve polis helikopterinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda araçların içerisi ve sürücülerin üstleri didik didik arandı. Polis ekipleri tarafından sürücülerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) yapıldı. Narkotik köpeği ‘İra’nın arama yaptığı esnada Taksim Meydanı’nda bulunan turistler, ‘İra’ya yoğun ilgi gösterdi. ‘İra’nın fotoğrafını çekmek için sıraya giren turistler ilginç görüntüler oluşturdu.


Öte yandan operasyonlar 188 noktada 2 bin 480 polisle gerçekleştirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç