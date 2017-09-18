Dönem açılış programında Nakkaş İlkokulu’nun adı Çatalca Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker İlkokulu olarak değiştirildi.İlk ders zilini İstanbul Valisi Vasip Şahin çaldı.

2017-Dönem açılış programında Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker’in ilk okul ve ortaokulu okuduğu Nakkaş İlkokulu’na şehidin ismi verildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin’in katılımıyla gerçekleştirilen programda ilk ders zili çalındı. Şehit albayın isminin verildiği okulda dördüncü sınıf öğrencileri okula yeni başlayan birinci sınıflara çiçek takdim etti. Şehit albayın eşi Nilay Peker’in de katıldığı programda sınıflar gezilerek öğrencilere okul çantası ve kalemlik hediye edildi. Programa ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ve ilçe protokolü de katıldı.

“Denetimlerimiz azami ölçüde olacak şekilde arttırdık”

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Mevcut yönetmelik hükümleri muhaciyesince biz denetimlerimiz azami ölçüde olacak şekilde arttırdık. Burada hem minibüs şoförlerinin ve servis araçlarının nitelikleri hem de servis seferi noktasındaki trafik kurallarına uyma ve oralardaki dikkati denetlemeye, takip etmeye bu sene daha fazla önem veriyoruz” dedi.

“Sıkıntıların çoğu bu ikili sistemden kaynaklanıyor”

Öğrenci velilerinin bir araya gelerek servis kiralayabileceğini ifade eden Vali Şahin, “ Bir servis aracı kiralayacak kadar veli bir araya gelirse kendileri herhangi bir servis aracıyla, tabi bu servis aracının taşıması gereken nitelikleri şartıyla kendileri de kiralayabilir ve onlarla anlaşma yapabilir. Zaman zaman yaşadığımız sıkıntıların çoğu bu ikili sistemden kaynaklanıyor. Bakanlıklarımız tarafından bunun üzerinde duruluyor. Bu sistem rehabilite ederek devam mı etsin? Yoksa yerine başka bir sistem mi konulsun? Bununla ilgili son kararı yakın zamanda verecekler” dedi.

“En erken saat 08:00’de okullarımızın başlatılma talimatını okullarımıza gönderdik”

En erken derse başlama saatlerinin 08:00 olarak düzenlenmesi hakkında konuşan Vali Şahin, “Geçen yılki saatlerin değiştirilmemesi ve yaz saati uygulamasının sona erdirilmesinden kaynaklanan bir takım farklı uygulamalardan dolayı velilerimizin, kamuoyunun sızlanmaları oldu. Bunu bu sene dikkate aldık. Hem Milli Eğitim Bakanlığımız, hem Enerji Bakanlığımız, dolayısıyla hükümetimiz hem de il olarak biz bu konuyu kendi aramızda tezekkür ettik. Birkaç toplantıyla bunu tekrar tartıştık. En son geldiğimiz nokta itibariyle anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda ikili eğitim yapan ve dolayısıyla hem sabah hem öğleden sonra kullanılmak zorunda olan okullarımızda sabah erken yola çıkmanın oluşturduğu sızlanmaları gidermek üzere en erken saat 08:00’de okullarımızın başlatılma talimatını okullarımıza gönderdik” dedi.

“Bizim için de gerçekten çok anlamlı bir gün”

Şehit Albay Kurmay Albay Gökhan Peker’in eşi Nilay Peker,“Çok önemli, bizim için de gerçekten çok anlamlı bir gün. Hem isminin mezun olduğu okula verilmesi hem de açılış töreninin bugün burada gerçekleştirilmesi gerçekten bizim içinde çok anlamlı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.Çok karmaşık duygular aslında. Bir yanımız eksik. Hüzünlüyüz fakat bu şekilde isminin yaşatılması için çaba gösterilmesi de bizi mutlu ediyor” dedi.