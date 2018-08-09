İstanbul’da 21. “Kurt Kapanı” huzur uygulaması

“Kurt Kapanı” huzur uygulamasında, narkotik köpeğiyle şehirlerarası otobüste arama yapan polis, İran uyruklu bir kadının çantasında çok miktarda ot esrar ele geçirdi. Şehir dışından takip edilen bir araç ise aranmak üzere emniyete götürüldü. Uygulamada 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde 21. “Kurt Kapanı” huzur uygulaması kapsamında önceden belirlenen noktalarda çok sayıda polis ekipleriyle uygulama gerçekleştirildi. Beşiktaş iskele arama noktasında polis ekipleri saat 15.00 sıralarında başlattıkları uygulamada, şüpheli gördükleri araçları didik didik aradı. Vatandaşların ise Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı. Polis ekiplerinin otomatik silahlarla önlem aldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi. Aramaları gerçekleştiren polis, hassas burunlu narkotik köpeği “Fırtına” ile de araçlarda detaylı arama gerçekleştirdi.

Köpeğin tepki verdiği araç aranmak üzere götürüldü

Öte yandan, Çamlıca Gişeleri’nde uygulama yapan polis, şehirlerarası otobüste narkotik köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin tepki vermesi sonucu İran uyruklu bir kadının çantasından 250 gram ot esrar ele geçirildi. Kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan Bingöl’den yola çıkan ve kovalamaca sonucu Çamlıca Gişeleri’nde yakalanan araçta da polis arama yaptı. Polisin herhangi bir şey bulamadığı araçta köpekle de arama gerçekleştirildi. Köpeğin araca tepki vermesi sonucu araç ince araması yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücalde Şube Müdürlüğüne götürüldü. Araçtaki 2 şahıs ise gözaltına alındı.

“Herkesin kontrol edilmesi çok iyi”

Uygulamada aracı aranan Mehmet Dilek, “Uygulama güzel, herkesin kontrol edilmesi çok iyi. Ben memnun kaldım, bende sıkıntı olmadığı için rahatım. Şu an insanlar kontrol ediliyor. Ben Viyana’dan geldim, orada da kontroller çok sık, bizim ülkemizde de olması normal” dedi.

Uygulamanın saat 16.00’a kadar süreceği öğrenildi.