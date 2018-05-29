İstanbul’da 25 tona yakın ‘10 numara’ yağ ele geçirildi

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, 3 ilçedeki kayıtdışı fabrikada piyasaya kaçak akaryakıt sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı. 25 Mayıs Cuma günü Bağcılar, Tuzla ve Başakşehir’de işleme tabi tutulan atık yağları akaryakıt olarak piyasaya sürdükleri iddia edilen işletmelere yönelik düzenlenen operasyonda ’10 Numara’ olarak da tanımlanan karışımlı 24 ton 400 litre işlenmemiş atık yağ ve akaryakıtların naklinde kullanılan 4 kamyonet ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı yürütülen incelemede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) izin alınmadan atık yağ üretimi yapıldığı tespit edilen işletmeler mühürlenirken, plastik yakıt tanklarındaki atık yağlar imha edildi.

Polisteki sorgularının ardından 4 şüpheli, ‘5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet’ten işlem yapılarak serbest bırakıldı.