İstanbul'da 29 Ekim kutlamalarının adresi Vatan Caddesi oldu

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının adresi Vatan Caddesi oldu. Kutlamalar kapsamında resmi geçit töreni düzenlenirken, vatandaşlar alana ellerinde dev Türk bayraklarıyla geldi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla Fatih'teki Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Kutlamaların adresi Vatan Caddesi olurken, vatandaşlar alana ellerinde dev Türk bayraklarıyla geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende vatandaşlar, üst araması yapılarak alana alındı.