İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da 29 Ekim kutlamalarının adresi Vatan Caddesi oldu

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının adresi Vatan Caddesi oldu.

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının adresi Vatan Caddesi oldu. Kutlamalar kapsamında resmi geçit töreni düzenlenirken, vatandaşlar alana ellerinde dev Türk bayraklarıyla geldi.


Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla Fatih'teki Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Kutlamaların adresi Vatan Caddesi olurken, vatandaşlar alana ellerinde dev Türk bayraklarıyla geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı törende vatandaşlar, üst araması yapılarak alana alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.