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01 Mayıs 2018 17:10

İstanbul’da 3 adet el yapımı bomba ele geçirildi

İstanbul Okmeydanı’nda polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüphelilerin atıp kaçtığı çantadan el yapımı patlayıcı çıktı.

İstanbul’da 3 adet el yapımı bomba ele geçirildi

01 Mayıs 2018 17:10


Edinilen bilgilere göre; ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ kapsamında Piyalepaşa Mahallesi’nde devriye görevini sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Merdivendaşı Sokak üzerinde bulunan bazı kişilerin durumundan şüphelenerek durdurmak istedi. 3 şüpheli, polisin ‘dur’ ihtarına karşı gelerek kaçtı. Güvenlik güçlerince kovalanan şüpheliler izlerini kaybettirirken, şüphelilerin attıkları poşetlerde yapılan ilk incelemede el yapımı bomba olduğu tespit edildi. Terör polisi, durumu Bomba İnceleme ve İmha Şube ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine haber vererek olay yerini çembere aldı. Kısa sürede bölgeye ulaşan uzman ekipler, poşetlerde çakmak gazları ve torpillerle güçlendirilmiş el yapımı 3 adet bomba buldu. Bomba uzmanı ekipler el yapımı patlayıcıları incelemek üzere emniyete götürürken, terör polisi kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.




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