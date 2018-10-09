İstanbul'da 3 ilçede fuhuş operasyonu

İstanbul'da faaliyet gösteren fuhuş çetesi liderinin eşi yaşananlara dayanamayıp her şeyi polise anlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri'de 31 adrese fuhuş baskını düzenledi. 20 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 26 kadın da kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları çalışma bahanesiyle Türkiye'ye getirerek fuhuşa zorladığı tespit edilen şebekeyi takibe aldı. Ekipler Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5.5 ay boyunca çeteyi adım adım izledi. Örgüt lideri H.M.Z.'nin eşinin yaşananlara tahammül edemeyip durumu polise anlatmasıyla harekete geçen ekipler, 5 Ekim tarihinde operasyon için harekete geçti. Polis, Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri'de 31 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 26 kadın da kurtarıldı.

Şebekenin yabancı uyruklu kadınları iş vaadi ile Türkiye'ye getirerek borçlandırdıkları ve fuhuşa zorladıkları öğrenildi. Mağdur kadınlar ifadelerinde Ş.Z., M.Y. ve H.Z. isimli örgüt lideri konumundaki şahısların, yurt dışından Türkiye'ye gelmeleri için uçak bileti ve konaklama yerleri de dahil olmak üzere tüm masrafı karşıladıklarını, kendilerini yüklü miktarda borçlandırdıklarını anlattı.

Yapılan çalışmalar esnasında örgüt liderlerinden S.D'nin daha önce tutuklanıp cezaevine gönderildiği, yerine oğlun Y.E.D ve damadı D.K.'nın örgütün başına geçtiği ve örgütü saltanat yöntemi ile yönettikleri anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.