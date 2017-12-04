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04 Aralık 2017 21:10

İstanbul’da 34’üncü ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması yapıldı

İstanbul’da "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul’da 34’üncü ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması yapıldı

04 Aralık 2017 21:10

34’üncüsü yapılan uygulamada narkotik köpeği ‘Panzer’ de yer aldı.


İstanbul ili genelinde "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulamasının 34’üncüsü gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde kent genelinde akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Daha önce kent genelinde yapılan operasyonlarda bulduğu uyuşturucu maddelerle gündeme gelen narkotik köpeği olan Panzer ise akşam saatlerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.




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