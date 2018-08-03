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03 Ağustos 2018 20:53

İstanbul’da 39 ilçede hava destekli huzur uygulaması

İstanbul’un 39 ilçesinde, 5 bin polisin katılımıyla helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul’da 39 ilçede hava destekli huzur uygulaması

03 Ağustos 2018 20:53


Türkiye genelinde 13’üncüsü gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında, İstanbul’da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla denetimler yapıldı. Kent genelinde 195 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube ekipleri de destek verdi.


Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda aramalar yapıldı. Zırhlı araçların da uygulama noktalarında giriş ve çıkışları kapattığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin el çantaları ve valizleri de dedektör köpekler eşliğinde kontrol edildi. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi.




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