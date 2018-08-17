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17 Ağustos 2018 21:12

İstanbul’da 4 bin 600 polisle Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul (İHA) – İstanbul’da "Yeditepe Huzur 14" adlı asayiş uygulaması kapsamında Kurban Bayramı öncesi 39 ilçede 4 bin 600 polisin katılımıyla denetim yapıldı.

İstanbul’da 4 bin 600 polisle Yeditepe Huzur uygulaması

17 Ağustos 2018 21:12

Trafik kontrollerinin de gerçekleştirildiği 280 noktada yapılan uygulama gece geç saatlere kadar sürecek.


İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde kent genelinde Kurban Bayramı öncesi başlatılan ve akşam saatlerinde 280 noktada 4 bin 600 polisin katılımıyla başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi.


Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verirken, uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.




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