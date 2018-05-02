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02 Mayıs 2018 11:24

İstanbul’da 69 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul Fatih’te polisin bir binaya düzenlediği operasyonda piyasa değeri 750 bin TL’yi bulan 69 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul’da 69 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

02 Mayıs 2018 11:24


Alınan bilgilere göre, bölücü terör örgütü PKK’nın mali kaynakları arasında yer alan sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te metruk bir binada kaçak sigara deposunu tespit etti. Tespit edilen binaya yapılan baskında metruk binanın mahzenlerine gizlenmiş piyasa değeri 750 bin TL’yi bulan 69 bin 50 paket kaçak sigara, 12 kilo 500 gram kaçak tütün, 400 adet kaçak puro ele geçirildi. Baskın yapılan depoda 4 kaçakçı yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında ’Sigara kaçakçılığı yapmak’ suçundan yasal işlem başlatılarak adli mercilere sevk edildi.




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