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16 Mayıs 2018 12:02

İstanbul’da 80 kilo eroin ele geçirildi

İstanbul’un üç ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul’da 80 kilo eroin ele geçirildi

16 Mayıs 2018 12:02

Olayla bağlantılı 6 kişi gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri, Çatalca ve Bayrampaşa’da alınan istihbarat üzerine 9 Mayıs’ta 4 adrese peş peşe operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda paketler halinde 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Yapılan baskınlarda B.S., İ.S., A.Ş., İ.K., Z.K. ve E.Y. adlı 6 kişi gözaltına alındı.


Yakalanan 6 uyuşturucu taciri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Öte yandan, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyon, polis tarafından saniye saniye kaydedildi. Özel harekat polisleri tarafından yapılan baskında, ele geçirilen uyuşturucular yer alıyor.




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