İstanbul’da alışveriş yapılacak yerler

İstanbul’da alışveriş tutkunları için yol haritası düzenlendi. İstanbul’un kültür başkenti olmasının yanı sıra alışveriş için de çokça tercih edilen bir şehir olduğunu belirten dahaiyiyasam.com’un Kültür-Sanat Yazarı Neşe Akbaş 6 lokasyon belirledi. Neşe Akbaş belirlenen yerleri şu şekilde sıraladı:

“Nişantaşı; İstanbul’un yıllardır en nezih semtlerinden olan Nişantaşı yüksek bütçeler için son derece modern ve alışverişe açık bir kapı. Geniş caddeleri ve katlarca büyük mağazaları ile alışveriş merkezlerine meydan okuyan Nişantaşı özellikle butikleri ile de dikkat çeken bir semt. Teşvikiye’ye yokuşundaki butik tatlıcılarda tatlı yemeniz ise bizden size ufak bir tavsiye.

İstiklal Caddesi

Hem Beyoğlu’nun tarihi ve turistik havasını koklamak hem de pahalıdan uygun fiyatlıya tüm alternatif seçenekler ile alışveriş yapmak istiyorsanız İstiklal Caddesi sizi bekliyor. İsterseniz biraz yürüyerek Galata Kulesi’ne de çıkabilirsiniz. İstiklal Caddesi aynı zamanda ara sokakları ve pasajları ile de İstanbul’a gelen turistlerinde alışveriş noktası.

Kapalı Çarşı

Altın, halı, giyim ve daha niceleri. Kapalı Çarşı alışılagelmişin dışında mimarisi ve filmlere konu olan yapısı ile istediğiniz her şeyi gözler önüne seriyor. İstediğiniz her şeyi bulabileceğiniz Kapalı Çarşı konumu ile de sizleri büyük bir İstanbul turuna çıkaracak.

Kadıköy

Herkesin giydiği seri üretim kıyafetleri sevmiyorsanız ve uygun fiyatlı retro bir alışveriş yapmak istiyorsanız Anadolu yakasının gözdesi Kadıköy tam size göre! Fenerbahçe’ye uzanan sahili ve herkesin durak noktası olan Moda il Kadıköy size İstanbul’un dışında başka bir çevre sunacak. Alışveriş yaparken Kadıköy’ün renkli sokaklarında kaybolacak ve kimi zaman aldıklarınızın güzelliğine inanamayacaksınız.

Cadde Bostan

Cadde’de dünya markalarının tümünü ve ünlü markaların butik ürünlerini görmeniz mümkün. Birkaç ünlü ile karşılaşmak ise sizi şaşırtmayacaktır. Sahile olan mesafesi ve geniş sokakları ile Cadde Bostan, yorulduğunuz zamanda bir kahve içmeniz için size cadde boyunca ısrar ediyor olacak.

Beşiktaş

Ortaköy, Bebek ve Kabataş’a yakınlığı ile son derece genç bir yerleşim yeri olan Beşiktaş’ta sokaklar birbirine benzemesi ile bilinir. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Beşiktaş, yemek kültürü açısından da oldukça zengin bir mutfağa sahip. Ortaköy’de kumpir, Bebek’te kebap ve Kabataş’ta balık ekmek yemeli ve bu sahil boyunu kesinlikle gezmelisiniz”.