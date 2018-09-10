İstanbul'da Amerikalı yaşlı adam gasp edilerek öldürüldü

Şişli'de yalnız başına ölü bulunan 80 yaşındaki Amerikalı adamın, geçici olarak yanına aldığı Suriyeli genç ile arkadaşı da tarafından bıçakla öldürülerek gasp edildiği ortaya çıktı. Adamın eşyalarını çalan zanlılar kameralara yansırken, şüpheliler polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 17 Ağustos Cuma günü saat 16.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amerika'da ve Suudi Arabistan'ta 15 yıl ilaç fabrikasında çalıştıktan sonra emekli olan 80 yaşındaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Looren İrville Senseman, 15 yıl önce Türkiye'ye geldi. Emekliliğini Türkiye'de yaşayan adam, Taksim Meydanı'nda bir süre önce Suriye uyruklu Baha Haj H.(21) ile tanıştı. H. ile bir süre konuşan Senseman, kalacak yeri olmadığı ve aç olduğunu söyleyince onu evine aldı.

Evinde kaldığı adamı bıçaklayarak gasp etti

Evde birlikte yaşamaya başlayan ikiliden H., adamın evinde antikaların ve değerli eşyaların olduğunu fark ederek hırsızlık yapmak için arkadaşı Marey El E.'yi (19) aradı. Plan yapan 2 arkadaştan adamın yanında kalan H., olay günü sigara alma bahanesiyle Senseman ile dışarıya çıktı. Bir süre sonra eve dönen H., kapıyı anahtarla açtığı esnada Senseman'ın ağzını eliyle kapatıp karnından 3 kez bıçakladı. Ardından arkadaşı E. ile içeriye giren H. adama ait dizüstü bilgisayar, antika eşyalar, eşya dolu valiz, cep telefonu, evin anahtarı ve İETT kartını alarak evden çıktı. Zanlıların evden çıktığı o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Amerikalı adamın cep telefonunu satınca yakalandılar

Olaydan 10 gün sonra evden kötü kokuların gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, içeriye girdiğinde adamın banyoda cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın bıçaklandığının görülmesi üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahısların bir taksiye bindiğini gören ekipler, plakasını tespit etti. Şahısların Aksaray'da bir yeraltı çarşısına gittiğini tespit eden ekipler, adamın çalınan cep telefonunun çarşıdaki M.M.'ye satıldığını belirlerdi. Bunun üzerine M.M.'yi gözaltına alan ekipler, şahsın ifadesinden ve çarşıdaki görüntülerden yola çıkarak önce geçtiğimiz Cuma günü fırında çalışan H.'yi ertesi gün de halı E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan eşyalara ise polis tarafından el konuldu.

Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adamın cenazesi ise geçtiğimiz 17 Ağustos günü ABD Başkonsolosluğu tarafından ABD'ye gönderildi.