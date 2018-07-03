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03 Temmuz 2018 21:47

İstanbul’da araç içerisinde yanmış ceset bulundu

Çerkezköy’deki evinden Çatalca’ya gitmek üzere yola çıkan ve 2 gündür haber alınamayan şahıs, aracı ile birlikte yanmış vaziyette bulundu.

İstanbul’da araç içerisinde yanmış ceset bulundu

03 Temmuz 2018 21:47

Savcılık, olayı netliğe kavuşturmak için çok yönlü soruşturma başlattı.


Olay, Çerkezköy-Çatalca arasındaki Hallaçlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 Temmuz günü Çerkezköy’deki evinden Çatalca’ya gitmek için hareket eden 29 yaşındaki K.K. isimli şahıs, Çerkezköy sınırına yakın bir yerde aracıyla birlikte yanmış vaziyette bulundu. Olay yerine gelen nöbetçi savcı, araçta ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından K.K’nın cesedi ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Araç üzerindeki çalışmayla birlikte Başsavcılık, olayın çok yönlü olarak titizlikle soruşturulması için çalışma başlattı.




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