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İstanbul'da araçlar yağmur sularında mahsur kaldı

İstanbul’da akşam saatlerinden bu yana devam eden yağmurda araçlarıyla mahsur kalan sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da akşam saatlerinden bu yana devam eden yağmurda araçlarıyla mahsur kalan sürücüler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Yağmur sularıyla birçok yolda su birikintileri oluştu. Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinde de yağmur suları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Mahsur kalan araçlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Su birikintilerini gören bazı sürücüler güzergah değiştirdi.

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