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01 Temmuz 2017 13:45

İstanbul’da asfalta yumurta pişiren sıcak

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı İstanbulluları bunalttı.

İstanbul’da asfalta yumurta pişiren sıcak

01 Temmuz 2017 13:45

Hava sıcaklığı 40 dereceyi bulunca, sıcaklığın etkisini göstermek isteyen vatandaşlar Taksim Meydan’ında asfaltta yumurta pişirip, yedi.


İstanbul’da termometreler 40’ı gösterince vatandaşlar zor anlar yaşadı. Nemin de etkisiyle bunalan İstanbullular gölge yerlere kaçmaya çalıştı. Taksim Meydanı’nda bir vatandaş asfalt yolda yumurta pişirdi. Sıcağa adeta meydan okuyan vatandaş yanında getirdiği yumurtaları asfalta dağıtarak pişmesini bekledi. Sıcaklığın etkisiyle 5 dakika içinde pişen yumurta vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Vatandaşlar, pişen yumurtayı esnafın getirdiği ekmek ve tuz ile afiyetle yediler.


“Baktık ekmeği tuzu yok biz getirdik”


Taksim Meydanında bir esnaf vatandaş, “Havalar gerçekten çok sıcak, bunaltıyor insanı, yapacak bir şey de yok. Arkadaş asfaltta yumurtayı pişirdi baktık ekmeği yok, tuzu yok bizde getirdik karnını doyurması için yardımcı olduk” dedi.


“Yumurtayı asfalta kırdık resmen pişti”


Başka bir esnaf ise “Taksim Meydanı’ndayız, havalar sıcak olduğundan dolayı biz bir deney yapmak istedik. Yumurtayı kırıp yere döktük, bunaltıcı sıcakların farkına varmış olduk. Yumurtayı yere koyduk resmen pişti” şeklinde konuştu. Öte yandan, bunaltıcı sıcaklardan korunmaya çalışan bazı vatandaşlar Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve çevresindeki gölge alanlara sığınırken, bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri soğuk suyu içerek ya da el ve yüzlerini ıslatarak serinlemeye çalıştığı görüldü.




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