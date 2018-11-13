İstanbul'da ‘Atlı Birlikler' göreve başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ‘Atlı Birlikler' Sultanahmet Meydanı'nda göreve başladı. Görevlerinin ilk gününde atlı birliklere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara'da bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'nde eğitimleri tamamlanan 20 polis memuru kendilerine tahsis edilen 4 atla bugün göreve başladı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan atlı birliklerin ilk görev yeri de yerli ve yabancı turistlerin en yoğun ziyaret ettiği Sultanahmet Meydan oldu. Atlı Birliklerin vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde yaşanabilecek asayiş olaylarında önleyici hizmet olarak görev yapacağı belirtildi.

Sultanahmet Meydanı'nda görev alan atlı birliklerle turistler bol bol bol fotoğraf çektirdi. Konya'dan gelen bir öğrenci,'' Bence çok güzel bir görüntü olmuş. Osmanlı havası gelmiş. İstanbul'a ilk defa geliyorum. İlk gelişimde böyle bir manzarayla karşılaşmak hoş oldu. Umarım Konya'ya da gelir bu uygulama. Mevlana'nın şehir hak ediyor bunu'' diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zamanla atlı birliklerin sayısında artış yaşanacağı, birliklerin parklarda ve futbol müsabakalarının oynanacağı stat çevrelerinde görev alacağı belirtildi.