Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 09:05

İstanbul’da bakıcı dehşeti

İstanbul Şişli’de evinde yalnız başına yaşayan yaşlı kadın yabancı uyruklu bakıcısı tarafından darp edildi.

İstanbul’da bakıcı dehşeti

30 Nisan 2018 09:05

Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak bakıcı ilk duruşmasında serbest bırakıldı.


Olay, geçtiğimiz 12 Mart Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında Şişli Kurtuluş Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Şaziye Gündüz’ün yakınları 3 ay önce bir tanıdıkları vasıtasıyla yaşlı kadına bakması için Kırgızistan uyruklu Almakan A.’yı tuttu. Bir süredir yaşlı kadına bakan Almakan A., Gündüz’ün yakınlarını arayarak, yaşlı kadının gece saat 02.00 sıralarında tuvalete gitmek için ayağa kalktığını, sonrasında düşerek yaralandığını ve durumunun ise iyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadının eve gelen yakınları onu Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yapılan tetkikler sonucu ayağı kırıldığı belirlenen yaşlı kadın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



İlk duruşmada tahliye edildi


Olayın ardından Şaziye Gündüz’ün yeğeni Arif Yakkan, halasının bakıcı tarafından şiddete uğrayabileceğini düşündü. Bunun üzerine evdeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Yakkan, halasının darp edildiğini gördü. Görüntülerin kopyasını alan Yakkan, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, bakıcı Almakan A.’yı gözaltına aldı. Polis merkezinde hakkındaki iddiaları reddeden bakıcı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak bakıcı Almakan A., savcılık tarafından açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
21
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    21°C
  • Çarşamba
    Sisli
    24°C
  • Perşembe
    Sisli
    24°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç