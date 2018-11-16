İstanbul'da bazı öğretim üyeleri gözaltında

İstanbul'da polisin sabah saatlerinde yaptığı operasyonda bazı akademisyenlerin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında Prof. Betül Tanbay ve Prof. Turgut Tarhanlı'nın da olduğu ileri sürüldü.

İstanbul'da bu sabah akademisyenlere yönelik gözaltıların olduğu ileri sürüldü. Operasyon kapsamında aralarında Prof. Betül Tanbay ve Prof. Turgut Tarhanlı'nın da olduğu öğretim üyelerinin gözaltına alındığı iddia edildi.