İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da bazı öğretim üyeleri gözaltında

İstanbul’da polisin sabah saatlerinde yaptığı operasyonda bazı akademisyenlerin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında Prof.

İstanbul'da polisin sabah saatlerinde yaptığı operasyonda bazı akademisyenlerin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında Prof. Betül Tanbay ve Prof. Turgut Tarhanlı'nın da olduğu ileri sürüldü.


İstanbul'da bu sabah akademisyenlere yönelik gözaltıların olduğu ileri sürüldü. Operasyon kapsamında aralarında Prof. Betül Tanbay ve Prof. Turgut Tarhanlı'nın da olduğu öğretim üyelerinin gözaltına alındığı iddia edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.