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19 Ağustos 2018 07:51

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul’da bazı yollar 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları provası nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

19 Ağustos 2018 07:51


30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Vatan Caddesi ve caddeye bağlanan yollar sabah saat 07.00 itibariyle kapatıldı. Saat 14.00’a kadar devam edecek provalar nedeniyle caddede trafik akışına izin verilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “19.08.2019 ve 30.08.2018 tarihinde ilimizde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 96. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 07.00 ile 14.00 saatleri arasında bazı yollar kapatılmıştır” denildi.




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