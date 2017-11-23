İstanbul’da beklenen deprem öncesi "Büyük tatbikat"

İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı yapılan tatbikat kapsamında kontrollü olarak çıkarılan yangınla yukarı katlarda mahsur kalan öğrenciler de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul’da beklenen büyük depreme hazırlık kapsamında ilçede deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Deprem öncesinde afetlere karşı duyarlılığını artırmak ve bu konudaki toplumsal bilinci geliştirmek amacıyla Celalettin Gözüsulu İlkokulu’nda tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikata, İstanbul İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İtfaiye Bakırköy Grup Amirliği, İGDAŞ Genel Müdürlüğü, İSKİ Zeytinburnu Teknik Şefliği, BEDAŞ Bakırköy İşletme Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü (UMKE), Türk Kızılayı Zeytinburnu Şube Başkanlığı, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Telsiz Amatörleri Derneği (TRAK), Biruni Üniversitesi, İnsani Yardım Vakfı, Zeytinburnu Belediyesi Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi ve Zeytinburnu İzcilik Topluluğu da destek verdi.

Tatbikat kapsamında ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı uygulamalar yapılırken öğrencilerin olası bir deprem durumunda sınıflarını kontrollü bir şekilde tahliye etmesi sağlandı. Ardından afet durumunda okul içerisinde çıkan bir yangından öğrencilerin sınıfları nasıl boşaltması gerektiği anlatıldı. Sonrasında kontrollü olarak çıkarılan yangınla itfaiye ekipleri okulun üst katlarında mahsur kalan öğrencileri merdivenle kurtardı. Bazı itfaiye ekipleri de öğrencilerin dumandan etkilenmemesi için çocuklara gaz maskesi takarak hızla okul bahçesine çıkardı.

“İtfaiyeye güvendikten sonra onlara bir şey olmayacağını gösterdik”

Öğrencilerin olası bir doğal afet durumunda bulundukları yerlerden nasıl tahliye edilmesi gerektiğinin uygulamalı olarak anlatıldığını ifade eden ve mahsur kalan öğrencileri kurtaran İstanbul İtfaiyesi çalışanı Ünal Aktaş, “Bugün okulumuzda bir tatbikat yaptık deprem anında okulumuzu nasıl tahliye edeceğiz bunun uygulamasını yaptık. Üst katlarımızda mahsur kalan öğrencileri merdivenimizle beraber camlardan güvenli bir şekilde nasıl tahliye edeceğimizi itfaiyeye güvenmeleri gerektiğini, güvendikten sonra onlara bir şey olmayacağını gösterdik. Tedbirli davranmaları, panik yapmamaları öğretildi. Panik halinde koşuşturmadan sırayla sınıfı tahliye etmeleri gerektiğini hepsini öğrencilerimize uygulamalı olarak gösterdik” ifadelerini kullandı.

“ Yangın çıkmıştı bir sorun çıkmadan kurtardılar”

İtfaiye ekiplerini kendilerini kolaylıkla okuldan çıkardığını söyleyen ve deprem ya da yangın durumunda sakin bir şekilde hareket edeceğini dile getiren Sümeyye Özcan, “Bugün yukarıda yangın çıkmıştı bir sorun çıkmadan kurtardılar. İlk başta korktum biraz ama aşağı inerken bir şey olmadı” dedi.

“Tatbikat oldu aşağı indik, sınıflar boşaldı”

Yaşanacak bir deprem durumunda tatbikatta öğrendiği bilgiler doğrultusunda hareket edeceğini belirten Ebubekir Soğuksu, “Tatbikat oldu aşağı indik, sınıflar boşaldı. Ondan sonra dumanlar çıktı, itfaiyeler geldi. İtfaiyeler yukarıya çıkan araçlarla öğrencileri kurtarıp aşağı indirdiler. Bir daha yangın çıkarsa herkes sınıfları boşaltacak, koşarak aşağıya inecekler” şeklinde konuştu.