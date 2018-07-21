Bir anda bastıran yağmura Taksim Meydanı’nda bulunan vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken yollarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış başladı. Bir anda bastıran yağmurun etkisiyle vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar Taksim Meydanı’nda bulunan ağaçların altına sığındı. Gök gürültülerine aldırış etmeden yıldırım düşme ihtimalini yok sayan vatandaşların ağaçların altına saklanması görenleri şaşkına çevirdi.
İstanbul’da yağışın gün içinde belli aralıklarla yağacağı öğrenildi.