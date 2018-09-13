İstanbul'da beklenen yağış etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da beklenen şiddetli yağış Şişli'de etkisini göstermeye başladı. Havanın bir tarafının karanlık bir tarafının aydınlık olması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılarının ardından Şişli'de yağmur etkisini göstermeye başladı. İş çıkışı yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak metrobüs durağına sığındı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Öte yandan yağmur nedeniyle gökyüzünün bir tarafı karanlık bir tarafının ise aydınlık olması ilginç görüntü oluşturdu.