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27 Kasım 2017 19:28

İstanbul’da beton mikseri eve girdi, facianın eşiğinden dönüldü

Kağıthane’de yokuş aşağıya indiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, 5 katlı bir apartmandaki evin içine girdi.

İstanbul’da beton mikseri eve girdi, facianın eşiğinden dönüldü

27 Kasım 2017 19:28

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, mikserin çarptığı evin duvarı yıkıldı.


Kaza, saat 17.45 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi Dere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki inşaata giden beton mikserinin sürücüsü, yokuş aşağıya indiği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği mikser, 5 katlı bir binanın 1’inci katındaki eve girdi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutarak inceleme başlattı. Kaza sonrası sokak araç trafiğine kapatıldı.


Mikserin girdiği evde maddi hasar meydana geldi. Mikserin çarptığı duvar tamamen yıkılırken, evdeki odada kimsenin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Ev sahibi Kerem Koç, “Telefon geldi, evin içine mikser girmiş dediler. Hemen atlayıp buraya geldim. Mikser evin içine girmiş, bu ikinci kez oldu. Gördüğünüz gibi zarar büyük, ne çıkacak bilmiyorum. Eğer yaptırırlarsa eyvallah ama yaptırmazlarsa davacı olacağım. Normalde annem evde yatıyor. Annem burada olsa ne olurdu bilmiyorum. Annem normalde bu yatakta yatıyor. Annem burada olsaydı facia olurdu, Allah korudu” dedi.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.




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