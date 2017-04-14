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14 Nisan 2017 12:04

İstanbul’da bir müzisyenin evinde silahlar ele geçirildi

İstanbul’da, silah ticareti ve kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir müzisyenin ev ve aracında çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

İstanbul’da bir müzisyenin evinde silahlar ele geçirildi

14 Nisan 2017 12:04


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlediği operasyonda, müzisyenlik yaptığı ileri sürülen G.B. adlı şüphelinin, ruhsatsız tabanca satışı yaptığını belirleyerek operasyon düzenledi. Silivri’de yapılan operasyonda G. B.’nin kullandığı otomobilde ve evinde yapılan aramalarda 10 adet tabanca, 5 adet susturucu, 2 adet tabanca lazeri, 642 değişik çapta mermi ile polis frekanslarının yüklü olduğu el telsizi ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınarak Vatan Caddesi’ndeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen G. B.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




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