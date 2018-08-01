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01 Ağustos 2018 15:23

İstanbul’da bölgesel otobüslerde İstanbulkart dönemi

İstanbul’da, 1 Ağustos’tan itibaren (bugün) Silivri, Çatalca, Şile, Pendik ve Tuzla seferleri yapan bölgesel hatlarda da yalnızca İstanbulkart ile seyahat edilecek.

İstanbul’da bölgesel otobüslerde İstanbulkart dönemi

01 Ağustos 2018 15:23


İstanbul’un toplu ulaşımında, artık sadece İstanbulkart kullanılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, 1 Ağustos’tan itibaren bütün İstanbul’da olduğu gibi bölgesel hatlarda da yalnızca İstanbulkart ile seyahat edilmesi kararı aldı.


Silivri, Çatalca, Şile, Pendik ve Tuzl’ya yönelik bölgesel seferler yapan 139T, 133AK, 133GP, 133KT, 133, 134, 134CK, 134GK, 134YK, 336H, 400A, 401, 402, 401T, 403, 404, 418, 429, 448, 458 numaralı hatlarda da, artık sadece İstanbulkart geçerli olacak.


Yolcuların bu hatlarda seyahat edebilmesi için İstanbulkart edinmeleri gerekiyor. İstanbulkartı olmayan veya bakiyesi yetersiz olan vatandaşlar, yolcular tarafından kullanılması için şoförde bulunan İstanbulkartı ücreti karşılığında kullanabilecek.


Şoföre yolculuk ücreti verilmesi halinde şoförün yolcu adına mutlaka İstanbulkartı okutması gerekiyor. Ücreti verilen yolculuk karşılığında İstanbulkartı okutmayan şoförler, kural ihlali yapmış sayılacak. Vatandaşlar, bu hatlarda kural ihlali yapan şoförleri; hat numarası, tarih ve saat bilgisi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa 153 veya İETT’ye bildirebilir.


Öte yandan; 139T, 336H, 401, 402, 401T, 403, 404, 418, 418, 429, 448, 458 numaralı hatlarda mesafe bazlı (kırılımlı) ücret tarifesi uygulandığı için, yolcuların mesafeye göre ücret ödemek için kartı okutmadan önce ineceği durağı şoföre söylemesi gerekiyor. Şoför validatör ayarını yaptıktan sonra kart okutulduğunda, inilecek durağa göre ödeme yapılmış olacak.




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