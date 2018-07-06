TOD, 2’nci Canlı Cerrahi Günleri kapsamında 28 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Ameliyathanesi’nden İstanbul’da bulunan bir otele naklen yapılan cerrahi yayını ile doktorlara göz ameliyatları eğitimi verdi. Türkiye birçok bölgesinden katılan 800 doktor, Katarak ve Refraktif Cerrahi, Glokom, Vitreoretinal Cerrahi, Kornea ve Oküler Yüzey, Şaşılık ve Oküloplastik Cerrahi birimlerinin düzenledikleri naklen ameliyat ya da video cerrahi etkinliklerini 4 gün boyunca izleyerek alanlarındaki bilgilerini geliştirdiler. Amerika, Avrupa ve diğer ülkelerde benzerine az rastlandığı kaydedilen etkinlikte, farklı göz hastalıkları birimlerinin faaliyet gösterdiği sempozyum katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Sempozyum sırasında toplam 2 salonda 3 video oturumu, 3 sözlü bildiri oturumu, 9 birim paneli ve 4 ameliyat odasında toplam 16 saati aşan sürede canlı cerrahi yayınları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar hakkında TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, bilgiler verdi.

’’800’ün üzerinde meslektaşımızın katılımını sağlamıştır’’

Yapılan canlı cerrahi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, ’’TOD Canlı Cerrahi Günleri’nin ilkini geçen yıl gerçekleştirmiştik. Katarakt ve Refraktif Cerrahi, Glokom, Vitreoretinal Cerrahi, Kornea ve Oküler Yüzey, Şaşılık ve Oküloplastik Cerrahi birimlerimizin düzenledikleri canlı ya da video cerrahi etkinliklerinin, birlikte düzenlendiğinde meslektaşlarımıza zaman tasarrufu açısından çok önemli bir katkı sağlayacağı, meslektaşlarımızın aynı sempozyum içinde birden fazla birimin cerrahi uygulamalarını izleme fırsatı bulabileceği, sponsor firmaların ayrı ayrı sempozyumlara katılmak yerine, ortak sempozyuma katılımlarının zaman ve finans açısından daha verimli olacağını ve tüm bunların sonucu olarak katılımın yüksek sayılara ulaşabileceğini öngörerek birimlerimizin ortak canlı cerrahi uygulamasını organize etmiştik. Gerçekten de bu organizasyon, adeta bir ’Canlı Cerrahi Şöleni’ne dönüşmüş ve daha ilk uygulamasında 800’ün üzerinde meslektaşımızın katılımını sağlamıştır’’ dedi.

Prof. Dr. Arslan, sözlerine şöyle devam etti: ’’TOD Canlı Cerrahi Günleri, süratle TOD’un Ulusal Kongresi’nden sonra ikinci büyük katılım sağlanan toplantısı olma yolundadır. Birimlerimizin ortak uygulamaya gitmeleri sonucu, ’Canlı Cerrahi Sempozyumu’nun cazibesi artmış, son yıllarda bu sempozyumların ayrı ayrı yapıldığında azalan katılımcı sayıları, daha ilk uygulamada özlenen rakamların üstüne çıkmıştır. Bu ilgi bizi çok memnun etti ve bu yıl organizasyonu bir gün daha uzatarak, iki tam ve iki de yarım gün olacak şekilde daha uzun bir zaman dilimine yaydık. Canlı ve video cerrahi uygulamalarını, güncel panellerle zenginleştirerek sempozyumun daha doyurucu bir yapıya dönüşmesi için çaba sarfettik’’.

Katılımcı birimlerimizin başkan ve yürütme kurulları, organizasyon komitesinin koordinasyonunda, sempozyumun her yönden başarılı olabilmesi için büyük bir uyum içinde var güçleri ile çalıştılar diyen Prof. Dr. Arslan, ’’Kendilerine yürekten teşekkür ederim. Bu organizasyonun canlı cerrahi uygulamaları için hastanelerini tahsis eden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi idarecilerine, Cerrahpaşa Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı’na, öğretim üyelerine ve diğer çalışanlarına teşekkür ve minnetlerimi sunarım. Bu ortak ’Canlı Cerrahi Sempozyumu’ endüstri firmalarımızın da odak noktası haline gelmiştir. Çeşitli sponsorluklarla sempozyumumuzu renklendiren katılımcı firmalarımıza teşekkür ederim. Ama en büyük teşekkürü, Canlı Cerrahi Sempozyumu’muza katılarak bilimsel seviyemizin en üst düzeyde olmasını sağlayan değerli meslektaşlarıma sunuyorum.’’ diye konuştu.