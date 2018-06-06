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06 Haziran 2018 12:35

İstanbul’da cinsel gücü arttırıcı ilaçlarda kullanılan kimyasal hammadde ilk kez yakalandı

İstanbul’da cinsel gücü arttırıcı ilaçların yapımında kullanılan 300 kilogramlık kimyasal hammadde bulundu.

İstanbul’da cinsel gücü arttırıcı ilaçlarda kullanılan kimyasal hammadde ilk kez yakalandı

06 Haziran 2018 12:35

Gıda ürünlerinde kullanılması yasak olan ve ilk kez yakalanan ‘Sildanafil citrate’ isimli hammaddenin piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu öğrenildi.


İstanbul Emniyet Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte yaptığı ortak çalışmayla Bağcılar’da bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 12 bidon içerisinde toz halinde yaklaşık 300 kilogram cinsel gücü arttırıcı ilaçlarda kullanılan hammadde bulundu. Gıda maddelerine konularak satılan ve kullanan kişi için hayati tehlike taşıyan hammadde işlenmeden ele geçirildi. Olayla ilişkisi bulunduğu iddia edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


İşlenmesi halinde piyasa değeri 330 Milyon TL’ye ulaşıyor


Ele geçirilen kimyasal hammaddenin değerinin 1 Milyon TL olduğunu belirlendi. Sıvı enerji içeceği, çikolata, jel, kapsül, hap, shot (tek) ve bayan damla olarak benzinlik, market gibi yerlerde kolayca erişilebilen ürünün yasal olmayan yollarla piyasa sunulması halinde piyasa değerinin 330 Milyon TL’ye ulaştığı öğrenildi.


Bahse konu hammaddenin ilaç sanayinde cinsel gücü arttırıcı ilaç yapımında kullanıldığı biliniyor. İlaç hammaddesi olan bu ürününün Sağlık Bakanlığı izin ve denetimine tabi tutularak ecza deposu ve eczanelerde sağlığa uygun koşullarda korunduktan sonra piyasa sürülmesi gerekiyor. Aksi takdir kullanan kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokuyor.




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