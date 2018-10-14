İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'da çok sayıda adrese kaçak içki operasyonu

İstanbul’da çok sayıda adrese yapılan kaçak içki operasyonunda polis ekipleri piyasa değeri 650 bin TL olan kaçak ve sahte alkol ele geçirdi.

İstanbul'da çok sayıda adrese yapılan kaçak içki operasyonunda polis ekipleri piyasa değeri 650 bin TL olan kaçak ve sahte alkol ele geçirdi. Operasyonlarda kaçakçılık suçundan aranan 15 şahıs suçüstü yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, alkol kaçakçılığının önlenmesine yönelik Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sahte alkol imalathanelerine yapılan baskında, piyasa değeri 650 bin TL olan 3 bin 750 şişe sahte alkollü içki, bin 850 litre metil alkol, 31 bin 500 adet sahte bandrol, 24 bin 350 tane içki kapağı ve alkol yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda kaçakçılık suçlarından kaydı bulunan 15 şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şahıs ise yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.