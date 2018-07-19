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19 Temmuz 2018 17:25

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: El Şişani’nin eşi gözaltına alındı

İstanbul’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün önemli isimlerinden öldürülen Ebu Ömer El Şişani’nin eşi S.

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: El Şişani’nin eşi gözaltına alındı

19 Temmuz 2018 17:25

D.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yakalandı. Eylem hazırlığında olduğu kaydedilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 11 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda İstanbul’da faaliyetlerine devam edip eylem hazırlığı içinde olduğu değerlendirilen U.B., B.S., A.D., I.T. ve S.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Polis ekipleri yaptıkları incelemede S.K. isimli kadın adına düzenlenmiş pasaportun sahte olduğunu ve gerçek isminin S.D. olduğu belirledi. Yapılan detaylı araştırmada, S.D. isimli kadının DEAŞ terör örgütünün sözde askeri kanat yöneticisi olan ve Irak Musul bölgesinde ördürülen Ebu Ömer El Şişani kod isimli Tarkan Batiraşvili’nin eşi olduğu ve 2 erkek çocuğunun olduğu ortaya çıktı.


Emniyette sorgusu tamamlanan U.B., B.S., I.T. ve S.D. isimli şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.




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